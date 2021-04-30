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В Твери осудили женщину, которая подожгла пенсионера-инвалида. Спустя некоторое время мужчина скончался в больнице. Об этом сообщает РИА «Новости».

Все произошло 10 мая 2019 года. Женщина находилась в коммунальной квартире в поселке Химинститута. Вместе с ней там были трое знакомых и пенсионер. Из-за инвалидности тот передвигался ползком на четвереньках.

— Женщина предложила погибшему выпить алкоголь, но тот отказался. Она разозлилась, облила мужчину спиртосодержащей жидкостью и подожгла с помощью зажигалки, — говорится в сообщении.

С ожогами первой-третьей степени 35% поверхности тела мужчина был доставлен в больницу, где позднее скончался. За «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего» ей назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.