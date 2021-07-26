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Понедельник, 26 июля, 2021
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В Твери минздрав обязали купить лекарство для ребенка-инвалида за 5,9 миллионов рублей

Кристина Белова
В Твери минздрав обязали купить лекарство для ребенка-инвалида за 5,9 миллионов рублей
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Тверской суд обязал региональный Минздрав купить ребенку-инвалиду лекарство за 5,9 миллиона рублей. Мать ребенка обратилась в суд после отказа предоставлять препарат, сообщает прокуратура области.

Ребенок страдает редким заболеванием. Поэтому врачебная комиссия назначила дорогостоящий препарат определенной марки. По закону его должны были обеспечить лекарством бесплатно.

Районный Минздрав не предоставил ребенку лекарство. Из-за чего жительница Твери была вынуждена подать исковое заявление в прокуратуру. В результате Центральный районный суд обязал министерство здравоохранения обеспечить ребенка необходимым препаратом.

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