В тушении лесных пожаров в Рязанской области задействованы 100 единиц техники

100 единиц техники и более 300 человек участвуют в тушении лесных пожаров в Рязанской области. Об этом 18 августа на своей странице ВКонтакте сообщили заместитель председателя правительства региона Дмитрий Филиппов.

Он отметил, что ситуация с пожарами в области продолжает оставаться непростой. Общая площадь возгораний достигает 181 га.

Ранее 7info сообщал, что на тушение пожаров в Рязанской области МЧС направит ещё 5 единиц авиации, а к тушению нацпарка «Мещера» подключается Гринпис России.

Фоторепортаж с задымлённых улиц Рязани можно найти по ссылке.