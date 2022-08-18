К тушению нацпарка Мещера подключается Гринпис России

Сотрудники российского Гринпис накануне договорились о взаимодействии с руководителем тушения и замдиректора департамента ООПТ Минприроды.

Помощь в разведке пожара оказал вертолётный поисково-спасательный отряд «Ангел». Горит обширное пространство гарей 2010 года. По состоянию на 17 августа площадь пожара предварительно оценивается в 3300 гектаров. Огнём затронуты территории Окского заповедника и национального парка Мещера.

Высока вероятность антропогенного фактора в причинах возгораний. Развивается пожар во многом из-за жаркой и засушливой погоды. Об этом сообщает Telegram канал Гринпис в России.

Помощь в разведке пожара оказал вертолётный поисково-спасательный отряд «Ангел».