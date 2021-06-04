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Пятница, 4 июня, 2021
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В турсфере рассказали о перспективах открытия стран ЕС для россиян

7info7
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Представители сферы туризма раскрыли «Известиям» детали отдыха россиян в Европе во время пандемии коронавируса и рассказали о перспективах открытия новых стран ЕС для граждан РФ.

Так, на данный момент для граждан России открыты только Греция, Болгария и Хорватия. Однако исполнительный директор Европейской туристической комиссии (ETC) Эдуардо Сантандер заявил, что есть надежда на открытие для россиян летом 2021 года новых европейских направлений.

После мрачного года мы наконец слышим позитивные новости о предстоящем летнем сезоне. Мы надеемся, что в ближайшее время Россия либо войдет в пересмотренный «зеленый список», либо европейский регулятор ЕМА и ВОЗ одобрят вакцину «Спутник V», — заявил он.

В свою очередь, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин отметил, что строить точные прогнозы на открытие европейских турнаправлений для россиян сложно. При этом он отметил, что возобновление выдачи виз или их продление Италией, Испанией и Францией, что в еще неопределенной перспективе эти страны откроют двери для туристов из России.

Эксперты также рассказали, от чего зависит открытие границ для туристов и привели эпидемиологические требования нескольких стран, ожидающих на своей территории российских путешественников.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Шенгениально: где в Европе ждут российских туристов

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