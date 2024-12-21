В Туме открыли памятник протоиерею Стефану Остроумову и его другу Клевезалю

В посёлке Тума Клепиковского района Рязанской области открыли памятник протоиерею Стефану Остроумову и его другу, земскому врачу, Владимиру Павловичу Клевезалю. Об этом сообщает сайт Касимовской епархии РПЦ.

На торжественном открытии монумента, прошедшем 19 декабря, присутствовали: уполномоченная по правам человека Рязанской области Наталья Епихина, глава администрации района Денис Ефанов, главный библиограф краеведческого отдела библиотеки имени Горького Оксана Смирнова, настоятель Троицкого храма в Туме иерей Михаил Митрохин.

Иерей Михаил поздравил жителей поселка с важным событием, поблагодарил представителей администрации и библиотеку имени Горького за содействие в реализации проекта.

Автором памятника является известный рязанский скульптор Седов Олег.