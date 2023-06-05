В Тульской области патологоанатом убил психиатра на нарко-БДСМ-вечеринке

Следователи расследуют смерть психиатра-нарколога в Тульской области, говорится в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

Женщина проживала с сотрудником бюро судебно-медицинской экспертизы. На днях она не вышла на работу. Ее коллеги заволновались и обратились в полицию. Спустя три дня в съемной квартире нашли труп врача.

В машине ее сожителя обнаружили предметы для БДСМ-практик, сатанинскую атрибутику, карты с эротическим содержанием и рецептурные наркотические вещества.

По предварительной информации, 21 мая возлюбленные устроили нарко-БДСМ-вечеринку. Для этого они переоделись в соответствующую униформу и устроили «игры», которые закончились трагедией.