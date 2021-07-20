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Вторник, 20 июля, 2021
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В Туле освободили из рабства женщину с ребёнком

Кристина Белова
В Туле освободили из рабства женщину с ребёнком
Изображение Nino Carè с сайта Pixabay
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В Тульской области освободили из рабства женщину с 11-летним сыном. Их удерживали на ферме на протяжении четырех лет, сообщает волонтерская организация по борьбе с рабством «Альтернатива».

Старший сын помог устроиться матери работать на ферме. Женщине восстановили документы. Но после того как старший ребенок уехал, владелец фермы резко поменял свое отношение. Мужчина регулярно избивал женщину и ее младшего сына. Мальчика не отпускали в школу, заставляли работать в поле с 8 утра до 11 вечера.

Когда к женщине приехала помощь, она была в полном отчаянии, не надеялась на спасение. Информацию об этом случае передали в правоохранительные органы.

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