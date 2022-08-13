В туле мужчина дважды открыто украл из магазина спиртное

В Туле сотрудники полиции задержали мужчину, дважды похитившего из сетевого магазина бутылки спиртного. Подробности инцидента сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Директор магазина сообщил в дежурную часть о том, что в 11 часов из торгового зала неизвестным открыто похищена бутылка водки. Спустя два часа этот же мужчина вернулся и так же открыто вынес бутылку горькой настойки.

Подозреваемого — ранее судимого неработающего местного жителя 20 лет — правоохранители вычислили с помощью камер видеонаблюдения.

На парня завели уголовное дело по ч. 1. ст. 161 УК РФ (грабёж). С подозреваемого взяли подписку о невыезде.