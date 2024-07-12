В трёх семьях, живущих в Рязани, родились 9-е дети

За полгода в Рязанской области зарегистрировали рождение 3192 детей. Об этом сообщила руководитель регионального ГУ ЗАГС Елена Сорокина.

По словам Сорокиной, в Рязани в трёх семьях зарегистрировали 9-го ребёнка.

Также регистрировали рождение:

7-го ребёнка в семьях Захаровского, Милославского, Михайловского, Рыбновского, Сараевского, Спасского районов, Ряжского округа, гг. Рязани и Касимова,

8-го ребёнка в семьях Ермишинского, Пронского районов, гг. Рязани и Скопина.

Среди новорожденных было больше мальчиков — 51%. Средний возраст рожавших матерей в Рязанской области в первом полугодии — 29,7 года.

Средний вес новорождённых мальчиков — 3332 грамма, девочек — 3215 граммов.