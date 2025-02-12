В Касимовском округе благоустроят территорию пруда

В трех селах Рязанской области благоустроят общественные пространства. Об сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия области.

Пространства облагородят в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», объекты отбирались по конкурсной программе. В список попали три села в Касимовском округе, Старожиловском и Скопинском районах:

в селе Дмитриево Касимовского округа запланировано комплексное развитие села с благоустройством территории пруда;

в селе Гребнево Старожиловского района организуют зону отдыха у здания местного Дома культуры;

современную спортплощадку сделают в парке имени 70-летия Победы в селе Успенское Скопинского района.

На эти объекты заложено около 10 миллионов рублей. Из них 4,4 миллиона выделено в федеральном бюджете, 2,4 миллиона — в областном, 2 миллиона — в местном. Более 1,2 миллиона рублей привлечено из внебюджетных источников.

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В 2024 году по госпрограмме были благоустроены пространства в 4 муниципалитетах на общую сумму 8,375 миллионов рублей. Новые объекты появились в посёлке Красная Вершина Сараевского района, в селах Корневое, Вослебово и Поляны Скопинского района.