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Пятница, 15 октября, 2021
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В Тольятти мать и её сожитель истязали и морили голодом 5-летнего сына

Александр Ильин
Фото: СУ СК РФ по Самарской области

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СК по Самарской области возбудил уголовные дела в отношении 45-летней женщины и её сожителя, которые подозреваются в истязании 5-летнего мальчика. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Как выяснило следствие, в период с октября 2020 года по август 2021 года мать оставляла сына одного в квартире, не обеспечивала ему нормальное питание и не оказывала требуемую медицинскую помощь. 

Также известно, что сожитель подозреваемой регулярно истязал ребёнка, наносил ему побои, причиняя физический и моральный вред. Экспертиза зафиксировала у мальчика многочисленные ссадины и кровоподтёки. 

Кроме того, осмотр места происшествия показал, что пострадавший проживал в антисанитарных условиях. У него отсутствовало спальное место и предметы, необходимые для развития. 

В настоящее время расследование уголовных дел продолжается. 

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