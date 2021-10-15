В Тольятти мать и её сожитель истязали и морили голодом 5-летнего сына

СК по Самарской области возбудил уголовные дела в отношении 45-летней женщины и её сожителя, которые подозреваются в истязании 5-летнего мальчика. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как выяснило следствие, в период с октября 2020 года по август 2021 года мать оставляла сына одного в квартире, не обеспечивала ему нормальное питание и не оказывала требуемую медицинскую помощь.

Также известно, что сожитель подозреваемой регулярно истязал ребёнка, наносил ему побои, причиняя физический и моральный вред. Экспертиза зафиксировала у мальчика многочисленные ссадины и кровоподтёки.

Кроме того, осмотр места происшествия показал, что пострадавший проживал в антисанитарных условиях. У него отсутствовало спальное место и предметы, необходимые для развития.

В настоящее время расследование уголовных дел продолжается.