В Тольятти мужчина жестоко расправился с отцом и двумя сёстрами

В городе Тольятти Самарской области 30-летний местный житель жестоко расправился с 69-летним отцом и двумя сёстрами 37 и 46 лет, сообщает пресс-служба следственного комитет по региону.

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Вечером 5 марта мужчина, будучи пьяным, поссорился со старшей сестрой, нанёс ей несколько ударов ножом в грудь. После несколько раз ударил ножом отца, зашедшего в комнату. Затем, выходя из квартиры, на лестничной клетке встретил младшую сестру и также нанес ей не менее 20 ударов ножом.

Тело девушки нашли ночью 6 марта. После в квартире обнаружили других родственников с множественными ранениями. Их доставили больницу.

Сейчас подозреваемый задержан. Следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье об убийстве и покушении на убийство двух лиц.