-2.5 C
Рязань
Воскресенье, 6 марта, 2022

В Тольятти мужчина жестоко расправился с отцом и двумя сёстрами

spot_img
На главнуюНовости мира

В Тольятти мужчина жестоко расправился с отцом и двумя сёстрами

Александр Ильин

В городе Тольятти Самарской области 30-летний местный житель жестоко расправился с 69-летним отцом и двумя сёстрами 37 и 46 лет, сообщает пресс-служба следственного комитет по региону.

- Реклама -

Вечером 5 марта мужчина, будучи пьяным, поссорился со старшей сестрой, нанёс ей несколько ударов ножом в грудь. После несколько раз ударил ножом отца, зашедшего в комнату. Затем, выходя из квартиры, на лестничной клетке встретил младшую сестру и также нанес ей не менее 20 ударов ножом. 

Тело девушки нашли ночью 6 марта. После в квартире обнаружили других родственников с множественными ранениями. Их доставили больницу. 

Сейчас подозреваемый задержан. Следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье об убийстве и покушении на убийство двух лиц.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяВ ДТП под Тюменью погибла беременная женщина и её двухлетняя дочь
Комментарии для сайта Cackle
spot_img