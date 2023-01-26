Четверг, 26 января, 2023
Татьяна Проводина

В Тюменской области собака случайно застрелила мужчину

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В Тюменской области рыбак погиб от выстрела из ружья, на которое наступила собака. Подробности приводит Федеральное агентство новостей.

Всё случилось в Тобольском районе. Мужчины приехали рыбачить на озеро, приятель погибшего взял с собой ружьё.

Оружие он неосмотрительно оставил в санях, не поставив его на предохранитель. На ружьё наступила собака, и прозвучал выстрел.

Потерпевший был ранен в спину. Вскоре он скончался от потери крови и болевого шока.

В суде за случившееся будет отвечать владелец оружия.

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