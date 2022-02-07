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Понедельник, 7 февраля, 2022

В Тюменской области дядя удовлетворил сексуальные потребности благодаря племяннице

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В Тюменской области дядя удовлетворил сексуальные потребности благодаря племяннице

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Суд вынес приговор 48-летнему жителю поселка Новоселезнево в Тюменской области, которого признали виновным в иных действиях сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней, пишет Репортер64.

Инцидент произошел ночью 15 июля прошлого года. По версии следствия, злоумышленник был пьян и находился у себя дома. Он решил удовлетворить свои сексуальные потребности.

В итоге дядя набросился на 17-летней родственницу и применил к ней насилие. Он совершил в отношении нее преступления против половой неприкосновенности.

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Подсудимому назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима. Свою вину в совершении преступления фигурант полностью признал.

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