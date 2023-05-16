Бывший силовик Алексей Ширшов остался на свободе после вынесения ему приговора за нападение на жительницу Тюмени Гульнару Валееву, пишет 72.RU.

Инцидент произошел прошлым летом прямо на улице и попало на камеру случайного прохожего. Злоумышленник подкараулил жертву возле подъезда, вылил на нее два ведра ледяной воды и начал избивать.

«Он (подсудимый. – Прим. Ред.) повалил ее на землю и пинал со всей силы ногами, пока та истошно кричала и просила о помощи», – говорится в публикации.

В итоге суд назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ. В колонию мужчина не отправится.