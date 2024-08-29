В теле рязанки врачи обнаружили две внутриматочные спирали. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского областного перинатального центра.

Женщина обратилась в гинекологическое отделение медучреждения с просьбой удалить внутриматочную спираль (ВМС). Срок безопасного использования этого контрацептива обычно составляет около пяти лет. По истечении этого времени спираль удаляется и, если женщина планирует продолжать пользоваться этим видом защиты, заменяется на новую. Если не удалить ВМС раньше положенного срока, могут начаться воспаления и осложнения. В таких случаях удаление возможно только в стационаре с применением инвазивных методов.

В назначенный день пациентку подготовили к процедуре. Планировалось провести обследование полости матки с помощью камеры. Это позволяет увидеть инородное тело и удалить его под визуальным контролем. Однако после удаления ВМС медики обнаружили в теле пациентки ещё одну.

Рязанка рассказала: впервые она использовала этот метод контрацепции более 25 лет назад, а позже предполагала, что спираль вышла сама, так как у неё наступила беременность, которая протекала легко. Ребёнок родился здоровым. Спустя несколько лет женщина решила вновь использовать этот метод и обратилась в частную клинику, где, как оказалось, ей установили уже вторую спираль.