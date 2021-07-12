В течение семи лет МегаФон планирует развивать собственную сеть

МегаФон будет развивать собственную сеть в ближайшие семь лет в партнерстве с Huawei, Nokia и ZTE. Компании стали победителями тендера на поставку оборудования для сетей радиодоступа. Первый масштабный проект стартует в Москве и Московской области уже в этом году.
Выбранное оборудование имеет лучшую энергоэффективность и обладает более высокой производительностью по сравнению с предыдущими поколениями, что позволит компании не только развивать собственные сервисы и предоставлять услуги максимально высокого качества, но и оптимизировать операционные расходы.
В рамках тендера зафиксированы регионы, в которых МегаФон будет работать с каждым поставщиком. С Nokia планируются проекты в ЦФО, включая Москву и Московскую область, и на Кавказе, ZTE – в Челябинске, Оренбурге и Чувашии, Huawei – в Центральном, Северо-Западном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах.
Первым масштабным проектом, реализованным по результатам тендера, станет стратегическая модернизация сети на территории Москвы и Московской области. Работы будут запущены уже в третьем квартале 2021 года совместно с Nokia.
Проект позволит увеличить емкость сети и улучшить качество услуг, обеспечив пиковые скорости более 1 Гбит/с, в частности, за счет использования самого современного оборудования, а также рефарминга всех существующих диапазонов в LTE.