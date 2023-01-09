В течение праздничных дней в Рязанской области полицейские раскрыли 153 преступления

С 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года сотрудники УМВД по Рязанской области пресекли 1279 административных правонарушений и раскрыли 153 преступления. Итоги рейдов и проверок подвели 9 января.

Полицейские обеспечили охрану общественного порядка при праздновании Нового года и Рождества Христова.

На дорогах региона выявлено 70 нетрезвых водителей. Кроме того, 17 водителей отказались от прохождения освидетельствования и 11 человек управляли ТС в состоянии опьянения повторно.

Правоохранители изъяли из оборота 248 литров спиртного, которое реализовывали с нарушениями законодательства.

За выходные и праздничные дни полиция задержала двух граждан, находившихся в федеральном розыске и скрывавшихся от правоохранительных органов.

Проверочные мероприятия продолжаются.