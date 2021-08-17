В Челнах двое мужчин похитили и избили школьника

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В Челнах школьник в конфликте заступился за мать своей одноклассницы. За это мужчины похитили и избили его.

Подозреваемые в компании еще двух мужчин и женщины пили спиртные напитки во дворе дома. Вскоре в компании началась ссора. Гуляющий рядом подросток в компании сверстников узнал в одной из участниц конфликта мать своей одноклассницы. Он вступился за женщину, из-за чего началась драка.

Подозреваемые увидели приближающуюся полицию и скрылись. Но позже вернулись во двор, где отыскали заступника женщины. Они ударили мальчика, спрятали его в багажник машины и увезли в безлюдное место. В течении часа они угрожали угрожали парню и избивали его. После подросток дополз до дороги, где его заметили прохожие.