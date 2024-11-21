В Ташкенте открылась первая витрина рязанских производителей

В Ташкенте (Узбекистан) в Международном женском общественном фонде SharqAyoli открылась первая брендированная экспортная витрина Рязанской области. На открытии присутствовала и первая оценила витрину руководитель Фонда Саодат Турсунбаева. На стенде представлены 12 производителей региона из сегментов уходовой косметики, украшений и продукции для дома, народно-художественных промыслов.

Мини-стенд создан в виде ракеты с использованием фирменных цветов Рязанской области и Российского экспортного центра. Проект запущен в 2024 году региональным Агентством развития бизнеса. Цель ― повысить узнаваемость и спрос на товары рязанских компаний.

«Рязанские «ракеты» повысят внимание к товарам, а также по QR-кодам помогут приобрести продукцию у официальных представителей в зарубежных странах. 20 ноября начинает работу бизнес-миссия в Узбекистан с участием 9 компаний, которые представят продукцию различных отраслей. Продолжаем работу по расширению рынков сбыта для рязанских производителей», ― отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в социальной сети.