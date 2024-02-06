Вторник, 6 февраля, 2024
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В Тамбове банда подростков терроризировала посетителей ТЦ

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За решетку отправили обвиняемую в хулиганстве 17-летнюю студентку, которая вместе с приятелями нападала на людей в ТЦ в Тамбове, пишет РИА Новости.

По версии СК, девушка и ее друзья провоцировали конфликты с посетителями, оскорбляли и избивали их.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц». Сейчас по нему проходят трое потерпевших — двое несовершеннолетних и 20-летняя девушка.

Зачинщицу конфликтов отправили в СИЗО на два месяца. Ей грозит до семи лет колонии.

«Она угрожала порезать ножом еще одну девчонку, если та после избиения обратится в полицию», – рассказала местная жительница.

Тамбовчане возмутились, почему за решетку отправили только одного человека, хотя, судя по опубликованным в сети видео, избивали толпой.  Следователи отметили, что в деле могут появиться другие эпизоды и новые фигуранты.

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