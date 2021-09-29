7.1 C
Рязань
Среда, 29 сентября, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

В Свердловской области за два дня погибло два солдата-срочника

Александр Ильин
В Свердловской области за два дня погибло два солдата-срочника

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В воинской части на Урале, в посёлке Свободный в Свердловской области, погибли два солдата-срочника. Об этом сообщает РБК. 

Один из них, 19-летний молодой человек, по предварительной информации, совершил самоубийство, когда заступал в наряд с табельным оружием. 

Днём ранее в лесу неподалёку от воинской части обнаружили тело другого 20-летнего срочника, ушедшего из гарнизона с автоматом. Сообщается, что молодой человек скончался от удара током, когда пытался взобраться на опору ЛЭП. При этом личное оружие у него не нашли. 

В полиции проводят проверку по факту случившегося.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,672ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]