В Свердловской области за два дня погибло два солдата-срочника

В воинской части на Урале, в посёлке Свободный в Свердловской области, погибли два солдата-срочника. Об этом сообщает РБК.

Один из них, 19-летний молодой человек, по предварительной информации, совершил самоубийство, когда заступал в наряд с табельным оружием.

Днём ранее в лесу неподалёку от воинской части обнаружили тело другого 20-летнего срочника, ушедшего из гарнизона с автоматом. Сообщается, что молодой человек скончался от удара током, когда пытался взобраться на опору ЛЭП. При этом личное оружие у него не нашли.

В полиции проводят проверку по факту случившегося.