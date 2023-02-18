Суббота, 18 февраля, 2023
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В Свердловской области водитель нагадил в бензобак фиксатору нарушений ПДД

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Водитель нагадил в бензобак автомобилисту, который фотографировал нарушителей скоростного режима в Свердловской области.

Видеозапись с места событий опубликована в телеграм-канале «Плохие новости».

По словам очевидцев, многие проезжают этот участок дороги со скоростью 60-70 километров в час, несмотря на ограничительный знак 40 километров в час.

Один из водителей установил камеру, после чего нарушителям стали приходить штрафы. Пострадавший решил разобраться с «бизнесменом» и помочился ему в бензобак, отомстив за всех.

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