В Свердловской области водитель нагадил в бензобак фиксатору нарушений ПДД

Водитель нагадил в бензобак автомобилисту, который фотографировал нарушителей скоростного режима в Свердловской области.

Видеозапись с места событий опубликована в телеграм-канале «Плохие новости».

По словам очевидцев, многие проезжают этот участок дороги со скоростью 60-70 километров в час, несмотря на ограничительный знак 40 километров в час.

Один из водителей установил камеру, после чего нарушителям стали приходить штрафы. Пострадавший решил разобраться с «бизнесменом» и помочился ему в бензобак, отомстив за всех.