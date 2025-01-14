В Сургуте провалившегося под лед четвероклассника унесло течением

Четвероклассник провалился под лед в Сургуте, его унесло течением, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По предварительным данным, 13 января после уроков мальчик и его приятель пошли гулять в сторону речного порта. Возле кафе дети перелезли через металлические ограждения к реке и вышли на тонкий лед. Вскоре он треснул, и школьники оказались в воде, одному из них удалось выбраться на берег.
Выбравшийся на берег парень позвал на помощь прохожих, которые вызвали спасателей. Водолазы ищут пропавшего мальчика, пока найти его не удалось.
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Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.