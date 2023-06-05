В Ставропольском крае таможенники изъяли сотню контрафактных Чебурашек

Инспекторы таможни обнаружили в автобусе, следовавшем в Пятигорск из Москвы, сотню контрафактных Чебурашек и 350 килограммов «брендовой» одежды. Об этом сообщает Telegram канал ФТС России | ProТаможню.

Автобус остановили на федеральной трассе Кавказ в Ставропольском крае. При досмотре выяснилось, что автомобиль был до потолка забит мешками и коробками с подделками.

Сотрудники таможни изъяли плюшевые игрушки «Чебурашка» и 2 тысячи единиц одежды Kappa, Adidas, Nike, Puma и Victoria`s Secret.

Документов на продукцию у водителя не оказалось. По его словам, он просто перевозил груз с одного рынка на другой. Ведётся проверка.