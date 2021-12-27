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Понедельник, 27 декабря, 2021
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В Ставрополе компания друзей устроила вечеринку рядом с трупом приятеля

Александр Ильин
арест

В Ставропольском крае суд закончил рассмотрение уголовное дела о смерти мужчины, который скончался от нескольких ударов ладонью, сообщает КП. 

Установлено, что инцидент случился год назад, в декабре 2020 года. Компания из трёх друзей — два парня и девушка — решили устроить вечеринку. Закупив алкоголь, молодые люди отправились в гостиницу, где хотели повеселиться. Но уже по дороге изрядно выпили. 

Один из парней и девушка были возлюбленными, по пути они часто ссорились. Конфликты продолжились и в гостинице. Тогда их приятель не выдержал и накричал на девушку. 

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В ситуацию вмешался осуждённый, который оттолкнул друга и несколько раз ударил его ладонью. Юноша упал, а молодые люди начали вечеринку. Под предсмертные хрипы товарища они ужинали и пили алкоголь. 

Утром выяснилось, что потерпевший не дышит. Попытки сделать искусственное дыхание не дали результатов. В итоге осуждённый сам пришёл сдаваться в полицию. В суде его приговорили к 7 годам строгого режима. 

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