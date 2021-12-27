В Ставрополе компания друзей устроила вечеринку рядом с трупом приятеля

В Ставропольском крае суд закончил рассмотрение уголовное дела о смерти мужчины, который скончался от нескольких ударов ладонью, сообщает КП.

Установлено, что инцидент случился год назад, в декабре 2020 года. Компания из трёх друзей — два парня и девушка — решили устроить вечеринку. Закупив алкоголь, молодые люди отправились в гостиницу, где хотели повеселиться. Но уже по дороге изрядно выпили.

Один из парней и девушка были возлюбленными, по пути они часто ссорились. Конфликты продолжились и в гостинице. Тогда их приятель не выдержал и накричал на девушку.

Реклама

В ситуацию вмешался осуждённый, который оттолкнул друга и несколько раз ударил его ладонью. Юноша упал, а молодые люди начали вечеринку. Под предсмертные хрипы товарища они ужинали и пили алкоголь.

Утром выяснилось, что потерпевший не дышит. Попытки сделать искусственное дыхание не дали результатов. В итоге осуждённый сам пришёл сдаваться в полицию. В суде его приговорили к 7 годам строгого режима.