Четверг, 14 ноября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

В Старожиловском районе осудили мужчину за мошенничество

Дата публикации

Кристина Аманн

Жителя Старожиловского района признали виновным в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Мужчина ввел в заблуждение индивидуального предпринимателя относительно своих должностных полномочий на сельскохозяйственном предприятии. Он получил от коммерсанта более 900 тысяч рублей за содействие в заключении договоров об оказании услуг между юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем.

Отмечается, что осужденный полностью возместил ущерб. Кроме этого, ему назначили штраф в размере 150 тысяч рублей.

Новости рубрики
Новости Рязани и области

На пожаре в Полянах под Рязанью эвакуировано 30 человек

Квартира в жилом доме на улице Новосёлов загорелась 13 ноября в 19:50.
Новости Рязани и области

Рязанцы жалуются на кибермошенничество и трудности реструктуризации займов

В два раза реже жители области писали о неверном применении коэффициента бонус-малус при заключении договора ОСАГО.
Новости Рязани и области

МЖД заключила соглашение о сотрудничестве с Центром опережающей профессиональной подготовки Рязанской области

В рамках соглашения для школьников будут проводиться тематические мероприятия.