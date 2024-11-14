В Старожиловском районе осудили мужчину за мошенничество

Жителя Старожиловского района признали виновным в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Мужчина ввел в заблуждение индивидуального предпринимателя относительно своих должностных полномочий на сельскохозяйственном предприятии. Он получил от коммерсанта более 900 тысяч рублей за содействие в заключении договоров об оказании услуг между юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем.

Отмечается, что осужденный полностью возместил ущерб. Кроме этого, ему назначили штраф в размере 150 тысяч рублей.