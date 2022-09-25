В Старом Осколе из детского дома сбежал 14-летний воспитанник

Полицейские и волонтеры отряда «Лиза Алерт» занимаются поиском 14-летнего Александра Ушакова, который ушел из центра развития и специализации детей физкультурно-спортивной направленности «Старт» в Старом Осколе, пишет Бел.Ру.

Инцидент произошел 23 сентября. О местонахождении подростка до сих пор ничего неизвестно.

Следственный комитет проверят обстоятельства происшествия. Специалисты уже осмотрели место проживания воспитанника и опросили очевидцев.

Выяснилось, что мальчик уже сбегал из учреждения в начале апреля.