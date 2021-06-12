В Спасском районе рейсовый автобус попал в ДТП

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В Спасском районе произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Подробности происшествия 12 июня сообщили в пресс-службе регионального Управления ГИБДД.

Всё случилось на 251-м километре автодороги М5 приблизительно в 12.00. Столкнулись автобус ЛИАЗ и Suzuki. Водитель Suzuki, по предварительно информации, выезжая с АЗС, не убедился в безопасности манёвра и совершил столкновение с автобусом.

В результате водитель легковушки получил травмы, ему потребовалась госпитализация. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

По факту случившегося проводится проверка.