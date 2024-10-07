Понедельник, 7 октября, 2024

В Спасском районе простились с Вячеславом Переведенцевым, который погиб на СВО

Автор: 7info 2

Опубликовано

Фото: vk.com/public166302380

В селе Выжлес Спасского района простились с погибшим на СВО 27-летним Вячеславом Переведенцевым. Об этом пишут «Спасские вести».

Вячеслав Переведенцев родился 8 июня 1997 года. В апреле 2024 года он заключил контракт с Министерством обороны РФ по примеру старшего брата и отправился на специальную военную операцию.

Сообщается, что он получил травму и ждал увольнения. Однако сердце не выдержало, и 30 сентября мужчина умер.

Прощание с Вячеславом Переведенцевым состоялось 6 октября. Его похоронили с воинскими почестями на кладбище села Выжелес.

У мужчины в семья остались жена и ребенок.

В Спасском районе простились с Вячеславом Переведенцевым, который погиб на СВО
В Спасском районе простились с Вячеславом Переведенцевым, который погиб на СВО
В Спасском районе простились с Вячеславом Переведенцевым, который погиб на СВО


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