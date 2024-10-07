В Спасском районе простились с Вячеславом Переведенцевым, который погиб на СВО

В селе Выжлес Спасского района простились с погибшим на СВО 27-летним Вячеславом Переведенцевым. Об этом пишут «Спасские вести».

Вячеслав Переведенцев родился 8 июня 1997 года. В апреле 2024 года он заключил контракт с Министерством обороны РФ по примеру старшего брата и отправился на специальную военную операцию.

Сообщается, что он получил травму и ждал увольнения. Однако сердце не выдержало, и 30 сентября мужчина умер.

Прощание с Вячеславом Переведенцевым состоялось 6 октября. Его похоронили с воинскими почестями на кладбище села Выжелес.

У мужчины в семья остались жена и ребенок.



