В Спасском районе похоронили участника СВО Владислава Мосолова

Во вторник, 11 апреля, в селе Иванково проводили в последний путь Владислава Мосолова – участника боевых действий в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщают «Спасские вести».
Владислав родился и вырос в Иванково, учился в Иванковской начальной школе, позже – Ижевской средней. Окончил Спасский политехникум по специальности «механик». Срочную службу проходил в ВДВ. Был награждён юбилейной медалью «70 лет 38 гвардейскому отдельному полку связи ВДВ» и почётной грамотой за образцовое выполнение служебных обязанностей.
После армии пробовал себя в различных профессиях.
Владислава Мосолова мобилизовали на СВО 21 октября прошлого года водителем в инженерные войска. Сослуживцы рассказали, что он показал себя отличным бойцом и добросовестным подчинённым, хорошим товарищем и надёжным другом. В составе своей части он неоднократно выполнял боевые задачи.
Отпевание и прощание с героем прошли в Иванково. Похоронили Владислава на местном кладбище с воинскими почестями.
Глубокие соболезнования родным и близким Владислава Мосолова.
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