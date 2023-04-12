В Спасском районе похоронили участника СВО Владислава Мосолова

Во вторник, 11 апреля, в селе Иванково проводили в последний путь Владислава Мосолова – участника боевых действий в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщают «Спасские вести».

Владислав родился и вырос в Иванково, учился в Иванковской начальной школе, позже – Ижевской средней. Окончил Спасский политехникум по специальности «механик». Срочную службу проходил в ВДВ. Был награждён юбилейной медалью «70 лет 38 гвардейскому отдельному полку связи ВДВ» и почётной грамотой за образцовое выполнение служебных обязанностей.

После армии пробовал себя в различных профессиях.

Владислава Мосолова мобилизовали на СВО 21 октября прошлого года водителем в инженерные войска. Сослуживцы рассказали, что он показал себя отличным бойцом и добросовестным подчинённым, хорошим товарищем и надёжным другом. В составе своей части он неоднократно выполнял боевые задачи.

«Судьба берегла его от вражеской пули, но, видимо, у каждого из нас свой срок. В зоне дислокации при исполнении служебных обязанностей у рядового Владислава Мосолова остановилось сердце. Ему было всего 27 лет…» – говорится в публикации.

Отпевание и прощание с героем прошли в Иванково. Похоронили Владислава на местном кладбище с воинскими почестями.

Глубокие соболезнования родным и близким Владислава Мосолова.