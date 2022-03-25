-1.2 C
Рязань
Пятница, 25 марта, 2022

В Спасском районе по нацпроекту ремонтируют две дороги

spot_img
На главнуюНовости Рязани

В Спасском районе по нацпроекту ремонтируют две дороги

7info7

В Спасском районе продолжает ремонт двух дорог по нацпроекту. О ходе ремонта 24 марта проинформировало региональное правительство.

- Реклама -

Речь идёт о дороге «Веретье — Кидусово -Бельское» и об участке автодороги «Рязань (с. Шумашь) — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш — Федотьево – Веретье». Они ведут к социально-значимым объектам – школе, детсаду, ФАПу. Дороги обновят на протяжении 16 км.

Ремонтные работы начались осенью, на зимний период их пришлось прервать. Сейчас подрядчик проводит ремонт водопропускных труб, расширяют проезжую часть, готовят дороги к другим видам работ.

С наступлением устойчивого «плюса» начнётся укладка нижнего слоя покрытия. Рабочие приступят к обустройству дорожной инфраструктуры.

- Реклама -

Срок окончания работ – осень 2022 года.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяВ Рязани на пожаре в гараже пострадали люди
Комментарии для сайта Cackle
spot_img