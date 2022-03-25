В Спасском районе по нацпроекту ремонтируют две дороги

В Спасском районе продолжает ремонт двух дорог по нацпроекту. О ходе ремонта 24 марта проинформировало региональное правительство.

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Речь идёт о дороге «Веретье — Кидусово -Бельское» и об участке автодороги «Рязань (с. Шумашь) — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш — Федотьево – Веретье». Они ведут к социально-значимым объектам – школе, детсаду, ФАПу. Дороги обновят на протяжении 16 км.

Ремонтные работы начались осенью, на зимний период их пришлось прервать. Сейчас подрядчик проводит ремонт водопропускных труб, расширяют проезжую часть, готовят дороги к другим видам работ.

С наступлением устойчивого «плюса» начнётся укладка нижнего слоя покрытия. Рабочие приступят к обустройству дорожной инфраструктуры.

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Срок окончания работ – осень 2022 года.