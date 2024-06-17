В Спасском районе остановили одинадцатилетнюю девочку на мопеде

17 июня в Спасском районе в деревне Собчаково сотрудники Госавтоинспекции остановили девочку, управляющую мопедом. В ходе проверки выяснилось, что ей 11 лет.

Как сообщает пресс-служба Управления МВД по региону, в отношении родителей девочки возбуждено административное дело за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Им выдано уведомление.

Полицейские напоминает: за передачу транспортного средства лицам, не имеющим водительских прав, предусмотрены штрафы. Они могут достигать 30 тысяч рублей.