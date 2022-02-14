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Понедельник, 14 февраля, 2022

В Спасском районе мужчина застрелил собак на глазах у детей — соцсети

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В Спасском районе мужчина застрелил собак на глазах у детей — соцсети

7info
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В селе Старый Киструс Спасского района мужчина застрелил собак на глазах у детей, сообщает группа «Подслушано в Рязани».

Стрелявшего автор поста называет «местный барин». По словам очевидца, убиты собаки соседа, которые были в ошейниках.

— В полиции пока никаких действий не предприняли, ждём! — пишет автор поста.

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