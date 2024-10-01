В Спасском районе лесной пожар охватил 308 гектаров

В Спасском районе продолжает действовать режим ЧС в связи с пожарами. Как обстоят дела в районе, обсудили на заседании регионального правительства 1 октября.

Как сообщил заместитель министра природопользования региона Александр Акимов, в Спасском лесничестве сейчас охвачено огнем около 308 гектаров леса. Однако продвижение огня удалось остановить.

По словам министра, ситуацию контролируют с помощью беспилотников и авиаразведки. Бороться с огнем помогает вертолёт Ми-8 МЧС России.

Губернатор Павел Малков отметил, что один из пожаров в Спасском районе случился из-за обрыва проводов, однако все же основная причина возгораний — человеческий фактор. Поэтому он дал указания строго контролировать соблюдение противопожарного режима и привлекать к ответственности нарушителей. Главам районных администраций он дал поручение объехать территории, обновить опашку, окосить траву, проверить состояние противопожарных водоёмов, усилить патрулирование.