Вторник, 25 октября, 2022
Татьяна Проводина

В Спасском районе две легковушки опрокинулись в кювет, пострадали две женщины

На главнуюНовости Рязани
Источник: Издательство "Пресса"

В Спасском районе в ДТП на трассе М5 Урал — Троица пострадали две пенсионерки. Подробности сообщает издательство «Пресса».

Дорожная авария произошла 23 октября около 18 часов. В ОГИБДД ОМВД по Спасскому району рассказали, что за рулём Mitsubishi Pajero Sport, ехавшего со стороны села к трассе, находился 69-летний рязанец.

Иномарка задела по касательной Lada Largus, ехавший в попутном направлении, которым управляла 34-летняя женщина. После столкновения обе легковушки опрокинулись в кювет.

Травмы получили две пассажирки Mitsubishi. 68-летняя женщина с переломами и травматическим шоком госпитализирована в БСМП. 69-летняя женщина после осмотра врачами и оказания помощи отпущена домой.

В Спасском районе две легковушки опрокинулись в кювет, пострадали две женщины
В Спасском районе две легковушки опрокинулись в кювет, пострадали две женщины

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/