В Спасском районе две легковушки опрокинулись в кювет, пострадали две женщины

В Спасском районе в ДТП на трассе М5 Урал — Троица пострадали две пенсионерки. Подробности сообщает издательство «Пресса».

Дорожная авария произошла 23 октября около 18 часов. В ОГИБДД ОМВД по Спасскому району рассказали, что за рулём Mitsubishi Pajero Sport, ехавшего со стороны села к трассе, находился 69-летний рязанец.

Иномарка задела по касательной Lada Largus, ехавший в попутном направлении, которым управляла 34-летняя женщина. После столкновения обе легковушки опрокинулись в кювет.

Травмы получили две пассажирки Mitsubishi. 68-летняя женщина с переломами и травматическим шоком госпитализирована в БСМП. 69-летняя женщина после осмотра врачами и оказания помощи отпущена домой.

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