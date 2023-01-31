В Спас-Клепиках задержали злоумышленника, скрутившего госномера машин и требовавшего за них выкуп

Сотрудники ОМВД по Клепиковскому району раскрыли кражу госномеров трёх автомобилей.

43-летний житель Спас-Клепиков заявил в полицию о том, что с его Volkswagen, припаркованного на ночь на улице города, пропал госномер. Под дворником на лобовом стекле мужчина обнаружил записку с номером телефона и предложением вернуть пропажу за денежное вознаграждение. Этот листок бумаги заявитель предоставил полицейским.

Вскоре в правоохранительные органы поступило ещё два аналогичных заявления. Почерк на всех трёх листках совпадал.

Оперативник под видом пострадавшего автовладельца выяснил, что злоумышленник пытается получить деньги дистанционно, с помощью интернета и сотовой связи.

Полицейские установили причастность к краже 26-летнего жителя Краснодарского края, который в последнее время проживал в Спас-Клепиках. Ранее мужчину судили за кражу и разбойное нападение. Подозреваемого нашли и задержали. Он указал, где спрятано похищенное. Госномера изъяли.

По предварительным данным, краснодарец переписывался с жительницей Спас-Клепиков в интернете и затем приехал к ней в гости. Там ему понравилось, и он остался жить на новом месте. Приезжий не имел постоянной работы, и денег не хватало. На ум ему пришла схема вымогательства с похищением госномеров, о которой ему рассказывали ранее судимые приятели.

Ночью мужчина прошёл по городу и выбрал три машины, с которых было удобно демонтировать номера. Прикрепив к стёклам подготовленные записки, он стал ждать звонков. Получить деньги ему помешали полицейские.

Следователь ОМВД по Клепиковскому району возбудил против подозреваемого уголовное дело по статье о неправомерном завладении государственным регистрационным знаком транспортного средства. Злоумышленнику грозит до года заключения.