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Среда, 30 июня, 2021
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В Спас-Клепиках мужчина чуть не зарезал своего отца

7info7
В Спас-Клепиках мужчина чуть не зарезал своего отца
Фото: Pixabay
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В Спас-Клепиках сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который чуть не зарезал отца, сообщает пресс-служба ведомства.

Днём 29 июня в местное отделение вневедомственной охраны поступило сообщение, что в доме на улице Московской произошёл конфликт. Один из его участников получил ножевые ранения.

Выяснилось, что ранения мужчине нанёс его пьяный сын. Росгвардейцы задержали подозреваемого, который ранее был неоднократно судим. Его передали полицейским.

Пострадавшего с колото-резаными ранами лица, шеи, туловища и левой руки госпитализировали в Клепиковскую ЦРБ.

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