В спальном районе Рязани прошла экологическая акция

9 августа в Дашково-Песочне управление благоустройства и ГК «Восток-сервис» провели санитарную очистку ручья возле дома 48 корпус 3 по улице Новоселов.

Поверхность воды и береговую полосу очистили от автомобильных шин, крупногабаритного мусора, пластиковых бутылок и пакетов, а также упавших стволов и веток деревьев. Засохшие деревья, находящиеся в воде, были спилены и убраны. Вдоль пешеходной дорожки по берегу ручья скосили траву.

Работники МБУ «ДБГ» вывезли свыше 10 кубометров древесных отходов и несколько мешков мусора, – сообщается на сайте мэрии.

Запуск экопроекта по очищению от мусора берегов и русел водоёмов ГК «Восток-сервис» приурочил к празднованию своего 30-летнего юбилея.