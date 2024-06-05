Среда, 5 июня, 2024

В Солотче восстановлено электроснабжение после аварии

Автор: 7info

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Изображение от jannoon028 на Freepik

4 июня в 16:30 в поселке Солотча произошло падение дерева, что вызвало порыв воздушной линии электропередач и оставило часть потребителей без электроэнергии. Об этом сообщает ГУП РО «РГРЭС».

Персонал предприятия быстро организовал работы по устранению последствий аварии, и электроснабжение было полностью восстановлено к 19:30.

Также опубликован комментарий по ситуации с отключением электричества в Канищеве.

3 июня в 11:30 в Рязани были повреждены кабельные линии из-за проведения несанкционированных земляных работ, не согласованных с ГУП РО «РГРЭС». Это привело к отключению электроэнергии у потребителей на улицах Станкозаводской, Бирюзова, Интернациональной, Пирогова и на проезде Шабулина.

Для устранения аварии были задействованы семь бригад и восемь единиц техники. Восстановление электроснабжения проходило поэтапно и завершилось к 23:30.

В настоящее время электросети на указанных улицах работают в штатном режиме, новых отключений не планируется.

Для получения информации по вопросам электроснабжения можно обращаться по телефону 8 (4912) 55-01-12.

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