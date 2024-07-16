Вторник, 16 июля, 2024

В Солотче ремонтируют госпиталь для ветеранов воин

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: vk.com/minzdravro?from=search

В Солотче госпиталь для ветеранов воин ждут масштабные изменения. Об этом пишет пресс-служба Министерства здравоохранения Рязанской области.

Сейчас здесь ремонтируют фасад. Сообщается, что в сентябре эти работы уже будут закончены.

Ремонтируют и второй этаж стационара. Здесь проводится реконструкция палат таким образом, чтобы маломобильным пациентам и их сопровождающим было легко и комфортно находиться в них. Эти работы завершатся к концу лета.

В марте здесь отремонтировали пищеблок. Сообщается, что теперь здесь есть пароконвектоматы – специальные печи для приготовления пищи, электрическая и газовые плиты, мясорубка, протирочная машинка, овощерезка, тестомес, холодильное оборудование.

В госпитале отремонтировали спортивную площадку. После капитального ремонта здесь появилось мягкое резиновое покрытие и тренажеры.

На ремонт госпиталя выделили 50 миллионов рублей по государственной программе «Развитие здравоохранения». Еще более 40 млн поступило в госпиталь благодаря Федеральному проекту «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». На эти деньги оснастят реабилитационные отделения новым оборудованием.

В Солотче ремонтируют госпиталь для ветеранов воин
В Солотче ремонтируют госпиталь для ветеранов воин
В Солотче ремонтируют госпиталь для ветеранов воин

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