В Солотче 8 апреля бесплатно вакцинируют от бешенства кошек и собак

Рязанская городская ветеринарная станция проведёт выездную вакцинацию от бешенства кошек и собак против бешенства 8 апреля. Бесплатную процедуру специалисты проведут в посёлке Солотча.

Вакцинация будет проходить:

с 8:30 до 9:30, г. Рязань, п. Солотча, ул. Солотчинское ш., д. 82 (м-н Пятерочка),

с 9:40 до 10:30 г. Рязань, п. Солотча, ул. Порядок, д. 18 (Префектура),

с 10:40 до 11:30 г. Рязань, п. Солотча, ул. Владимирская, д. 1.

Граждан призывают позаботиться о здоровье питомца, а также о здоровье близких людей.