В Соколовке подвыпившего мужчину ограбили в торговом центре

В посёлке Соколовка двое местных жителей под угрозой насилия ограбили 41-летнего мужчину. Подробности сообщили в УМВД по Рязанской области.

Потерпевший обратился в ОМВД по Октябрьскому району Рязани и сообщил, что у него похитили все имевшиеся при нём деньги в торговом центре в Соколовке. Внешность двух грабителей мужчина описать не смог: он был нетрезв.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личности злоумышленников.

По предварительным данным, 21-летний и 29-летний жители Соколовки приметили неместного подвыпившего мужчину. Проследив за ним, в торговом центре возле банкомата злоумышленники подошли к жертве и заставили под угрозой насилия обналичить все деньги и передать им.

Потерпевший, испугавшись, передал незнакомцам все деньги, которые были на счёте – 6 тысяч рублей. Денежные средства грабители потратили на покупку наркотиков.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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