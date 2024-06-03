Понедельник, 3 июня, 2024

В соцсети Х разрешили публиковать эротику и порно

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от azerbaijan_stockers на Freepik

В социальной сети X теперь можно публиковать контент эротического и порнографического характера. Платформа обновила правила, пишет RT на русском.

Пользователям разрешили делиться изображениями обнажённых людей или взрослых, участвующих в сексуальных сценах, только если эти изображения были созданы и распространены по взаимному согласию.

Такой контент не должен быть на аватарке или в качестве баннера, а также не будет показан людям, не достигшим 18 лет. Если пользователь регулярно публикует подобный контент, он должен поставить специальную отметку в настройках.

Возможно, это нововведение связано с желанием X увеличить свои доходы. После того как социальную сеть купил Илон Маск, продажи рекламы в ней упали, отмечает The Verge.

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