В соцсети Х разрешили публиковать эротику и порно

В социальной сети X теперь можно публиковать контент эротического и порнографического характера. Платформа обновила правила, пишет RT на русском.

Пользователям разрешили делиться изображениями обнажённых людей или взрослых, участвующих в сексуальных сценах, только если эти изображения были созданы и распространены по взаимному согласию.

Такой контент не должен быть на аватарке или в качестве баннера, а также не будет показан людям, не достигшим 18 лет. Если пользователь регулярно публикует подобный контент, он должен поставить специальную отметку в настройках.

Возможно, это нововведение связано с желанием X увеличить свои доходы. После того как социальную сеть купил Илон Маск, продажи рекламы в ней упали, отмечает The Verge.