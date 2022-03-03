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Четверг, 3 марта, 2022

В Смоленской области инвалиду пришлось выживать в нечеловеческих условиях

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В Смоленской области инвалиду пришлось выживать в нечеловеческих условиях

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Прокуратура оказала помощь жителю поселка Миловидово Смоленской области который оказался в тяжелых условиях, пишет «О чём говорит Смоленск».

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Выяснилось, что инвалид проживал в непригодной для нормальной жизни квартире. Так, в жилище отсутствовало водоснабжение, отопление и продукты питания.

«Кроме того, инвалид с детства не может самостоятельно передвигаться и нуждается в постороннем уходе, не имеет источника дохода, поскольку организацией, осуществляющей доставку социальной пенсии, ему отказано в ее выдаче, в связи с истечением срока действия паспорта гражданина России», — отметили в прокуратуре.

Мужчину накормили и срочно госпитализировали в больницу. Виновных в отказа в выдаче социальной пенсии привлекли к ответственности. Также ему заменили паспорт. Сейчас решается вопрос о признании дома аварийным.

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