В смоленской бане мужчина обокрал друга, пока тот парился

Правоохранители задержали молодой человека 1999 года рождения решили, который подозревается в краже в одной из смоленских бань, пишет Readovka67.

По предварительным данным, двое друзей решили отдохнуть и попариться. Однако в какой-то момент мужчина 1983 года рождения отвлекся. В итоге злоумышленник сбежал в неизвестном направлении, прихватив деньги и телефон своего товарища.

Как стало известно, грабитель успел сдать краденное в ломбард. Выяснилось, что ранее он уже был судим.

Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.