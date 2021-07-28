В Смоленске подросток домогался до двух девушек

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В Смоленске девушки подверглись сексуальным домогательствам со стороны неизвестного подростка. Пострадавшие поделились историей в социальных сетях.

Жительница города возвращалась домой на маршрутке, когда к ней подсел молодой человек лет 16. Подросток начал ее преследовать, после того, как она вышла из транспорта в Южном микрорайоне. Он то обгонял жертву, то отставал.

Во дворе дома парень схватил девушку со спины и начал «лапать». Смолянка дала отпор «извращенцу», ударив его два раза локтем в рёбра. Когда подросток скрылся, пострадавшая в панике позвонила подруге с просьбой встретить ее.

Спешившая на помощь девушка по иронии судьбы встретила того же молодого человека. Он напал и на нее, но она отбилась от «насильника», ударив его по лицу телефоном.

Подростка задержать не удалось, он скрылся в неизвестном направлении, — сообщает smolensk-i.ru.