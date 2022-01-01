В Смоленске пьяная банда устроила дебош в поезде

Шестерых человек высадили в Смоленске из «ласточки» за употребление спиртного и нарушение общественного порядка, пишет smolensk-i.ru.

Сообщается, что решение о высадке неадекватов из седьмого вагона принял начальник скоростного поезда. На место случившегося прибыли сотрудники транспортной полиции. Однако злоумышленники отказались проследовать в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

В итоге пассажирам было отказано в проезде, и пятеро из них вместе с женами и детьми добровольно покинули вагон.

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Шестой пассажир продолжал сопротивление. В итоге против 38-летнего жителя Подмосковья применили физическую силу и наручники.

Задержка поезда «Москва – Минск» в Смоленске составила 70 минут. На двоих задержанных составили протоколы о мелком хулиганстве, на остальных — за распитие алкоголя в общественном месте.