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Четверг, 22 июля, 2021
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В следующем году в Смоленской области проведут общерегиональный школьный выпускной

Елена Лобанова
В следующем году в Смоленской области проведут общерегиональный школьный выпускной
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В следующем, 2022 году, в Смоленской области планируют провести общерегиональный выпускной. Об этом сообщает пресс-служба департамента по образованию и науке. 

Губернатор области Алексей Островский поручил начальнику депобразования Елене Талкиной и своему профильному заместителю Вите Хомутовой проработать данный вопрос. 

Глава региона отметил важность изучения опыта других областей, поиска площадки и проработки концепции. 

— После завершения ЕГЭ многие субъекты РФ устраивают для выпускников праздник. Например, в Санкт-Петербурге ежегодно проводят «Алые паруса». У нас подобных мероприятий нет, что является упущением, — подчеркнул Островский. 

Губернатор заключил, что необходимо такой праздник организовать и для смоленских одиннадцатиклассников.

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