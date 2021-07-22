В следующем году в Смоленской области проведут общерегиональный школьный выпускной

В следующем, 2022 году, в Смоленской области планируют провести общерегиональный выпускной. Об этом сообщает пресс-служба департамента по образованию и науке.
Губернатор области Алексей Островский поручил начальнику депобразования Елене Талкиной и своему профильному заместителю Вите Хомутовой проработать данный вопрос.
Глава региона отметил важность изучения опыта других областей, поиска площадки и проработки концепции.
Губернатор заключил, что необходимо такой праздник организовать и для смоленских одиннадцатиклассников.